Боятся дронов. Россия вывела подлодку с Калибрами под охраной Ми-8 и катера — СМИ

23 декабря, 18:27
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Российская подводная лодка (Фото:twitter.com/premar_ceclant)

Российская подводная лодка (Фото:twitter.com/premar_ceclant)

Черноморский флот РФ вывел на позицию для возможного удара одну подводную лодку проекта 636.6, которая может нести до четырех крылатых ракет Калибр, сообщает Naval News. Субмарину охраняли вертолет Ми-8 и десантно-штурмовой катер типа Raptor.

В материале говорится, что российская подводная лодка вышла в море из акватории временно оккупированного Севастополя.

«Подводную лодку сопровождает быстроходный катер, вероятно, штурмовой катер Raptor, и вертолет, возможно, Ми-8. Они предназначены для защиты от украинских беспилотных надводных кораблей, также известных как морские беспилотники», — говорится в сообщении.

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Издание Defense Express добавило, что на выходе из гавани стоял патрульный корвет проекта 22160 из ЗРК Тор на вертолетной площадке.

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Предполагается, что в первую очередь выход в море российской субмарины-носителя Калибров может быть связан с подготовкой нового ракетного удара по Украине.

Naval News не исключает, что здесь могла быть и другая причина — например, подготовка Черноморского флота РФ к участию в возможной агрессии Кремля против Молдовы.

Ранее в Военно-морских силах ВСУ сообщали, что по состоянию на 23 декабря на боевом дежурстве в Черном море находятся девять российских кораблей, из них — один носитель Калибров с общим залпом в четыре ракеты.

Накануне в ВМС сообщили, что в последние шесть дней Россия не держала на дежурстве в Черном море носители крылатых ракет Калибр.

В украинской разведке заявляли, что никто не знает, когда будет следующая ракетная атака со стороны РФ, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.

https://www.youtube.com/watch?v=hnL_svNHwb0&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Ми-8 Война России против Украины Калибр

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