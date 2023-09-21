Россия вывела из крымских портов базирования все крупные десантные корабли — Гуменюк 21 сентября, 20:12 Наталья Гуменюк (Фото:Суспільне)

Российские оккупанты вывели из крымских портов базирование все крупные десантные корабли.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в Черном море корабельная группировка россиян продолжает маневрировать в том же районе, который считает для себя относительно безопасным ближе к восточному побережью Крыма в направлении Новороссийска.

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«Кстати, большие десантные корабли перебазированы уже в те пункты базирования, которые сугубо российские, они уже не доверяют крымским пунктам базирования. Ракетоносителей тоже не наблюдаем на боевом дежурстве», — сообщила Гуменюк.

Только за последнюю неделю Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. В ночь на 13 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.

14 сентября, по словам источника NV в СБУ, контрразведка спецслужбы вместе с ВМС ВСУ уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО Триумф с помощью дронов и ракет Нептун. Успешную операцию подтвердил президент Владимир Зеленский.

20 сентября в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. ВСУ подтвердило поражение командного пункта Черноморского флота РФ возле Верхнесадового рядом с Севастополем. Источники NV в Службе безопасности Украины рассказали, что во время спецоперации СБУ, Воздушных сил и ВМС ВСУ были поражены живая сила россиян и дорогие военные системы, которые были на этой базе.