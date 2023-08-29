Генерал Наев: Россия вывела из Беларуси все наземные силы, бросив их под Купянск и Лиман

29 августа, 07:49
Поделиться:
Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Россия полностью вывела свой наземный компонент из Беларуси, перебросив его в состав резерва объединенной группировки войск. Его части ведут наступление на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил во вторник, 29 августа, пишет Military Media Center.

По его словам, Украина полностью контролирует ситуацию на границе с Беларусью и резких изменений там не предвидится. Признаков формирования ударных группировок в полосе ОСГВ Север сейчас не фиксируют. Те войска, которые есть на территории республики, готовы преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий, говорит генерал.

Видео дня

Читайте также:
После смерти Пригожина. Лукашенко боится за свою жизнь. Что может сделать Путин — интервью NV с Павлом Латушко

«Учитывая, что россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключаем поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления», — подчеркнул Наев, не исключив провокаций и диверсий на украинско-белорусской границе.

Также в сентябре в Беларуси планируют провести ряд совместных учений ОДКБ — Эшелон, Поиск, Взаимодействие — которые «могут использовать как легитимизацию наращивания военного присутствия».

27 августа руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Читайте также:
Россияне могут попасть в котел под Купянском, если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении — Резников

Ранее в разведке Великобритании сообщали, что Россия планирует попытаться перехватить инициативу, вернувшись к значительно более широким наступательным операциям, одним из потенциальных направлений для которых назвали Купянск — Лиман.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Беларусь Сергей Наев Купянск Война России против Украины Лиман

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X