Генерал Наев: Россия вывела из Беларуси все наземные силы, бросив их под Купянск и Лиман 29 августа, 07:49 Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Россия полностью вывела свой наземный компонент из Беларуси, перебросив его в состав резерва объединенной группировки войск. Его части ведут наступление на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил во вторник, 29 августа, пишет Military Media Center.

По его словам, Украина полностью контролирует ситуацию на границе с Беларусью и резких изменений там не предвидится. Признаков формирования ударных группировок в полосе ОСГВ Север сейчас не фиксируют. Те войска, которые есть на территории республики, готовы преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий, говорит генерал.

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«Учитывая, что россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключаем поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления», — подчеркнул Наев, не исключив провокаций и диверсий на украинско-белорусской границе.

Также в сентябре в Беларуси планируют провести ряд совместных учений ОДКБ — Эшелон, Поиск, Взаимодействие — которые «могут использовать как легитимизацию наращивания военного присутствия».

27 августа руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Ранее в разведке Великобритании сообщали, что Россия планирует попытаться перехватить инициативу, вернувшись к значительно более широким наступательным операциям, одним из потенциальных направлений для которых назвали Купянск — Лиман.