Российская авиация выпустила три ракеты по Очакову и Черноморску, их сбила ПВО

5 июля, 16:57
Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Силы ПВО во вторник, 5 июля, сбили над морем три ракеты, которые российские оккупанты выпустили по портовой инфраструктуре Очакова и Черноморска.

Об этом сообщает в Telegram Одесский горсовет со ссылкой на заявление Оперативного командования Юг.

«С использованием авиации в полдень враг атаковал ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Точная работа сил противовоздушной обороны ликвидировала все три ракеты над морем», — рассказали в командовании.

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Об уничтожении российских ракет также сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram-канале.

В глубоком тылу оккупантов. ВСУ уничтожили склад оружия в Снежном

https://www.youtube.com/embed/8uzd2k_BTCQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Одесская область Одесская ОГА Война России против Украины Ракетный удар ПВО Украины

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