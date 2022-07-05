Российская авиация выпустила три ракеты по Очакову и Черноморску, их сбила ПВО
Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)
Силы ПВО во вторник, 5 июля, сбили над морем три ракеты, которые российские оккупанты выпустили по портовой инфраструктуре Очакова и Черноморска.
Об этом сообщает в Telegram Одесский горсовет со ссылкой на заявление Оперативного командования Юг.
«С использованием авиации в полдень враг атаковал ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Точная работа сил противовоздушной обороны ликвидировала все три ракеты над морем», — рассказали в командовании.
Об уничтожении российских ракет также сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram-канале.
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