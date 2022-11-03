Оккупанты нанесли удар по Покровску: три ракеты попали в школу 3 ноября, 21:06 Последствия удара россиян по Покровску 11 сентября (Фото:t.me/pokrovsktrebushkin)

Российские оккупанты в четверг, 3 ноября, нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.

Три ракеты попали в школу, еще одна — в частный сектор.



«Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов», — добавил он.

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко ранее сообщал, что ночью 3 ноября российские оккупанты вели обстрелы по линии фронта от Курахово до Лимана, в результате вражеских атак повреждены шесть частных домов в Раздоловке, пострадали окрестности Торецкой и Светлодарской громад. Также российским обстрелам подверглись Заречное и Торское.

