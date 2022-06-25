Атака на гражданскую инфраструктуру. Оккупанты ударили ракетами по Ровенской области — глава ОВА

25 июня, 20:16
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Украинский военный во время тактических учений на полигоне в Ровенской области (иллюстративный фото) (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский военный во время тактических учений на полигоне в Ровенской области (иллюстративный фото) (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры в Ровенской области. Предварительно, жертв нет.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он рассказал, что отправился на место атаки, и пообещал вскоре сообщить больше деталей о вражеском ракетном ударе.

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В ночь на 25 июня россияне выпустили по Украине более 50 ракет. В ходе массированной атаки они впервые применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновили пуски ракет из оперативно-тактических комплексов Искандер. В частности, ракетные удары зафиксировали по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях. Над Хмельницкой и Киевской областями ПВО сбила ракеты.

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https://www.youtube.com/watch?v=O2xhx0EZPXw
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Ровенская область Ракетные удары Война России против Украины

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