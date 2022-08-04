Оккупанты выпустили ракету по Одесской области: она разорвалась в воздухе
РФ пыталась атаковать ракетами Одесскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В ночь на четверг, 4 августа, российские оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету Оникс.
Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.
Отмечается, что ракета была запущена с крымского направления.
Она разорвалась в воздухе на подлете к суше.
31 июля войска РФ атаковали Одесскую область двумя ракетами типа Искандер, выпущенными из оккупированного Крыма.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.