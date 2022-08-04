Оккупанты выпустили ракету по Одесской области: она разорвалась в воздухе

4 августа, 13:10
РФ пыталась атаковать ракетами Одесскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

РФ пыталась атаковать ракетами Одесскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на четверг, 4 августа, российские оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету Оникс.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Отмечается, что ракета была запущена с крымского направления.

https://www.facebook.com/watch/?v=1421375598330103

Она разорвалась в воздухе на подлете к суше.

31 июля войска РФ атаковали Одесскую область двумя ракетами типа Искандер, выпущенными из оккупированного Крыма.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Ракета Война России против Украины

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