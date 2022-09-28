Российские истребители выпустили пять управляемых ракет по Днепропетровской и Запорожской областям, четыре из них сбили

28 сентября, 22:41
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Остатки российской ракеты в поле в Харьковской области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Остатки российской ракеты в поле в Харьковской области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Российские оккупанты вечером в среду, 28 сентября, выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59 по Запорожской и Днепропетровской областям.

Как сообщает командование Воздушных сил в Facebook, четыре из пяти ракет, выпущенных российскими истребителями Су-35, сбили защитники из Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования Восток.

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https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02stCvoewTj1AisQZbuCQbyhNZcMrZMEyNwDdWnB6WUV8yswgzzqnVezeUuu3KCAKel

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что одна российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, там значительные разрушения.

Вечером 27 сентября россияне выпустили три крылатые ракеты Х-59 в направлении Одессы и Кривого Рога, все три сбила ПВО. За день до этого враг нанес ракетный удар по аэропорту Кривого Рога, разрушив его инфраструктуру.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Истребители Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар Ракетные удары по Кривому Рогу

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