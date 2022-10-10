43 сбиты. Враг выпустили уже 83 ракеты — Минобороны 10 октября, 12:22 Разрушения от массированного ракетного обстрела РФ в Запорожье, 10 октября (Фото:REUTERS)

Российские войска по состоянию на 11:34 выпустили по Украине уже 83 ракеты, 43 из них сбиты.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

Она добавила, что это информация по данным Генштаба и данные уточняются.

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До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ПВО Украины уничтожило 41 из 75 ракет, которые РФ выпустила утром.

Утром 10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Под обстрел впервые за долгое время попал Киев. По данным на 10:00 сообщалось, что в столице погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

Позже в КГГА уточнили, что погибли пять человек, пострадали 32.