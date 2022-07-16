Атака из региона Каспийского моря. Россия выпустила по Украине шесть ракет — четыре сбили силы ПВО 16 июля, 19:07 Российские оккупанты выпустили по Украине шесть ракет типа Х-101 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Российские оккупанты выпустили из региона Каспийского моря по Украине шесть ракет типа Х-101 (Х-555) около 15:20, в субботу, 16 июля. Для удара применили стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Подразделения противовоздушной обороны ВК Восток в Запорожье и в Днепропетровской области уничтожили четыре вражеских ракеты около 16:30.

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«Остальные — попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются», — заявили в командование ВС ВСУ.

Ранее глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что жертв в результате атаки на село в Чигиринской теробщине, предварительно, нет; была уничтожена сельхозтехника. На месте работают спасатели.

Вечером 15 июля и в ночь на 16 июля Россия нанесла массированные ракетные и артиллерийские удары по ряду украинских городов, в частности:

Реагируя на новую волну ударов России по гражданским объектам в украинских городах, президент Владимир Зеленский назвал РФ «искалеченным на поколения» обществом убийц и палачей.

Инфографика: НВ

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