За 9 месяцев Россия выпустила по Украине более 4000 ракет — Игнат

28 ноября, 04:25
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Украинская ПВО пытается сбить российские ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)

Украинская ПВО пытается сбить российские ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)

За 9 месяцев войны Россия выпустила по Украине более 4000 ракет. Это без учета С-300 и реактивных систем залпового огня.

Об этом в эфире Суспильного сообщил Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Украины.

«Более 4000 ракет выпущено по Украине, речь идет о ракетах всех типов. Но туда не входят С-300, РСЗО, авиационные ракеты, такие как Х-59, Х-58. Каждый считает ракеты по-своему, потому это дело неблагодарное. Речь идет о тысячах», — отметил он.

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Он объяснил, что Украина потратила много боекомплектов.

«Хорошо, что и у нас есть друзья на Западе, которые имели на вооружении эти комплексы. Словакия предоставила один комплекс С-300. И в соответствии с ним определенное количество боекомплекта», — отметил он.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины Юрий Игнат

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