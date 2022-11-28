За 9 месяцев Россия выпустила по Украине более 4000 ракет — Игнат 28 ноября, 04:25 Украинская ПВО пытается сбить российские ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)

За 9 месяцев войны Россия выпустила по Украине более 4000 ракет. Это без учета С-300 и реактивных систем залпового огня.

Об этом в эфире Суспильного сообщил Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Украины.



«Более 4000 ракет выпущено по Украине, речь идет о ракетах всех типов. Но туда не входят С-300, РСЗО, авиационные ракеты, такие как Х-59, Х-58. Каждый считает ракеты по-своему, потому это дело неблагодарное. Речь идет о тысячах», — отметил он.

Видео дня

Он объяснил, что Украина потратила много боекомплектов.

«Хорошо, что и у нас есть друзья на Западе, которые имели на вооружении эти комплексы. Словакия предоставила один комплекс С-300. И в соответствии с ним определенное количество боекомплекта», — отметил он.