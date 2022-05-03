Силы ПВО сбили над Одесской областью три российских ракеты — ОК Юг 3 мая, 22:03 Цей матеріал також доступний українською Над Одесской областью сбили российские ракеты (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

В оперативном командовании Юг сообщили, что украинская ПВО сбила три российские ракеты, которые оккупанты выпустили по Одесской области. Сообщение приводит Одесский горсовет в Telegram.

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Также, по информации ОК Юг, в результате ракетного удара РФ по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области есть погибшие и раненые. Две ракеты были выпущены с Каспийского направления.

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Вечером 3 мая российские оккупанты также нанесли удар по Долинской громаде Кировоградской области и по объекту в горном районе Закарпатской области. Над Винницкой областью сбили две вражеских ракеты.

В результате российских ракетных ударов по Львову 3 мая повреждены три электроподстанции, две насосные станции обесточены.

2 мая российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Одессе. В результате обстрела погиб мальчик 2008 года рождения, 17-летнюю девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. После удара в здании начался пожар, который удалось потушить только четыре часа спустя.

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