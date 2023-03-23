Над Одесской областью сбили две авиационные ракеты оккупантов 23 марта, 22:39 Последствия ракетного удара оккупантов по Одесской области 21 марта (Фото:Оперативное командование Юг)

Российские оккупанты вечером в четверг, 23 марта, пытались атаковать Одесскую область ракетами с истребителей.

Как сообщил в Telegram спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров, около 21:30 российские истребители Су-35 выпустили ракеты по региону с направления Черного моря.

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Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сказала, что оккупанты используют такую же тактику, как в начале полномасштабной войны — точечные ракетные удары.

«Это такая форма мести за „джанкойские неприятности“, за „севастопольское недопонимание“. Совершенно предсказуемая тактика врага — они пытают отомстить „юг на юг“», — добавила она.

21 марта российские оккупанты ударили ракетой по зданию на территории монастыря УПЦ МП в Одесской области. Пострадали четыре человека.