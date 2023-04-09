Совершили более 70 обстрелов. Оккупанты за сутки выпустили почти 500 снарядов по территории Херсонской области 9 апреля, 09:17 Херсонская область (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российская оккупационная армия за минувшие сутки 71 раз обстреляла территорию Херсонской области, выпустив 495 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы, линию электропередач, повредили завод.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Он отметил, что захватчики выпустили 23 снаряда по городу Херсон. В частности, враг попал в жилые кварталы населённых пунктов области, линию электропередач, территорию судозавода Корабельного района Херсона и зернового терминала Бериславского района.

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Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области за минувшие сутки эвакуирован 61 человек.