Совершили более 70 обстрелов. Оккупанты за сутки выпустили почти 500 снарядов по территории Херсонской области

9 апреля, 09:17
Поделиться:
Херсонская область (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российская оккупационная армия за минувшие сутки 71 раз обстреляла территорию Херсонской области, выпустив 495 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы, линию электропередач, повредили завод.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что захватчики выпустили 23 снаряда по городу Херсон. В частности, враг попал в жилые кварталы населённых пунктов области, линию электропередач, территорию судозавода Корабельного района Херсона и зернового терминала Бериславского района.

Видео дня

Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области за минувшие сутки эвакуирован 61 человек.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Александр Прокудин российские атаки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X