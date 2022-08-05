«Они пошли ва-банк». Россия вынуждена брать резервы из Дальнего Востока — Данилов 5 августа, 22:58 Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россияне начали мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий. А среди личного состава — мало этнических русских.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

Он подчеркнул, что оккупанты не верят в то, что они могут проиграть войну.

«Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк, и не могут, как они считают, проиграть эту войну», — заявил Данилов.

Видео дня

Он также добавил, РФ постепенно уничтожает колонизированное в ХІХ-ХХ веках населения, — на фронте не так много россиян, в основном это другие нации, в которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы россиянами.

20 июля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Радио НВ, как Россия пытается скрыто привлечь на войну абсолютно некомпетентные кадры, которые фактически будут служить пушечным мясом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.