«Они пошли ва-банк». Россия вынуждена брать резервы из Дальнего Востока — Данилов

5 августа, 22:58
Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бои на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россияне начали мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий. А среди личного состава — мало этнических русских.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

Он подчеркнул, что оккупанты не верят в то, что они могут проиграть войну.

«Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк, и не могут, как они считают, проиграть эту войну», — заявил Данилов.

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Он также добавил, РФ постепенно уничтожает колонизированное в ХІХ-ХХ веках населения, — на фронте не так много россиян, в основном это другие нации, в которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы россиянами.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1555622704690216964

20 июля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Радио НВ, как Россия пытается скрыто привлечь на войну абсолютно некомпетентные кадры, которые фактически будут служить пушечным мясом.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ItazWDGhA
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Дальний Восток Алексей Данилов Война России против Украины

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