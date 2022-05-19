Россия выдает паспорта жителям ОРДЛО по ускоренной процедуре — Денисова

19 мая, 17:04
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Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Россия осуществляет незаконную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, теперь подать заявление на получение гражданства РФ жители ОРДЛО могут без так называемого паспорта незаконных псевдргосударственных формирований.

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«Обязательными условиями является наличие паспорта гражданина Украины (бумажного или ID), а также регистрации проживания на временно оккупированной территории. При отсутствии регистрации „заявителю“ необходимо предоставить так называемую адресную справку, подтверждающую постоянное проживание на временно оккупированной территории», — сообщает Денисова.

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Также оккупанты упрощают процесс подачи заявления на получение гражданства РФ для депортированных на территорию России граждан Украины.

Денисова подчеркнула, что все украинцы, принудительно получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, которые навязало РФ. А своими действиями агрессор продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

https://www.youtube.com/embed/FnM53h_0znY

В этой связи омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   ОРДЛО Война России против Украины

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