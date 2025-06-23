«Мы сталкиваемся с тем, что Адольф Гитлер делал с Лондоном и с Бельгией во время Второй мировой войны. Тогда, конечно, оружие было неприцельное, невысокоточное, то есть они тогда стреляли, куда угодно. А сейчас враг имеет на вооружении высокоточное оружие», — сравнивает Нарожный.

Реклама

Речь идет, объясняет эксперт, либо об аэробаллистических Кинжалах, либо об Искандер-М, который способен попасть в круг 30 метров.

«То есть эта цель выбрана неслучайно. Они на карте выбрали, они спланировали этот удар и ударили именно по жилому дому. И это делается прежде всего для терроризирования населения, то есть запугать людей для того, чтобы мы остановили наше сопротивление врагу; для того, чтобы спровоцировать какие-то выступления против нашей законно избранной власти, которая сейчас руководит страной; для того, чтобы остановить наше сопротивление РФ. Больше ничего такими ударами они добиться не могут и не смогут никогда», — отметил Нарожный.

Войска страны-агрессора России в ночь на 23 июня атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения, в том числе 352 шахедами и дронами-имитаторами, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К, сообщили Воздушные силы ВСУ. ПВО обезвредила 339 БпЛА и 15 из 16 ракет.

По данным военных, основным направлением российского удара был город Киев.

В столице по меньшей мере четверо погибших, разрушен подъезд многоэтажного дома.

Также в результате атаки РФ поврежден спорткомплекс КПИ, здание бизнес-центра напротив сгорело.