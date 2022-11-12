Россия ввела новые запреты на движение по Керченскому проливу
Российские власти запретили кораблям, загруженным не в РФ, проход через Керченский пролив (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)
Россия запретила проход через Керченский пролив судов, загруженных за пределами страны.
Об этом сообщает в Telegram российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Главное управление морских дел при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
«Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море», — говорится в сообщении.
8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.
В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.
18 октября грузовикам весом до 40 тонн разрешили ездить мостом через Керченский пролив.