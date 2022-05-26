«Главная цель — Киев». Россия все еще планирует захватить всю Украину — Кличко

26 мая, 16:11
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Мэр Киева Виталий Кличко (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Мэр Киева Виталий Кличко (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Россия планирует захватить всю территорию Украины, а ее главная цель — Киев, заявил мэр города Виталий Кличко. Об этом сообщает CNN.

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Кличко подчеркнул, что Россия проводит не «спецоперацию», а «геноцид» в Украине. Он добавил: Украина защищает не только свой суверенитет, но и всех единомышленников.

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«Мы защищаем не только наши семьи, мы защищаем всех вас. Мы защищаем вас, потому что у нас одинаковые ценности», — заявил он.

Кличко также призвал других лидеров к «быстрым решениям» по отправке Украине большего количества оборонительного оружия, которое нужно срочно.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что угроза для Киева со стороны Российской Федерации теперь будет всегда.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Виталий Кличко Российская агрессия Война в Украине

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