ВСУ сорвали планы РФ, но она не отказалась от стремления захватить всю Донецкую область — Сухопутные войска

4 января, 14:05
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году. Однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он подчеркнул, что украинские защитники смогли сорвать планы оккупантов, несмотря на преимущество противника в живой силе и вооружении.

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«Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях преимущества противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу — захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря», — сказал он.

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При этом россияне не отказались от своих планов выйти на границы Донецкой области, добавил Сырский. Так, наступательная группировка вражеских войск продолжает ползучее наступление в регионе. Многочисленные штурмы украинских позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла.

К тому же, несмотря на то, что россияне имеют преимущество в вооружении и военных на самых горячих участках фронта, уровень их безвозвратных потерь гораздо больше, чем у Украины.

3 января представитель украинской разведки Андрей Черняк заявил, что Россия не планирует завершать войну против Украины, российские оккупанты будут пытаться проводить новые наступления на фронте.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты имеют огромный человеческий ресурс, который они могут использовать и пытаются привлекать как на регулярной основе, так и в частных армиях.

30 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что страна-террорист Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

https://www.youtube.com/watch?v=5jJgxZ1cmUA&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Бахмут Война России против Украины

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