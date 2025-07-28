Могут проверять новую тактику. Россияне возвращают танки на передовую, в ISW раскрыли вероятный замысел

Российские оккупационные войска, вероятно, стали чаще использовать бронетехнику в некоторых штурмах после паузы, которая длилась с зимы.

Об этом говорится в отчете Американского института войны (ISW) за 27 июля.

Эксперты подчеркивают, что враг не проводил механизированных наступлений численностью до роты или более крупных сил с апреля текущего года и в течение лета с основном использовал для атак багги и мотоциклы. Однако в последнее время, с начала июля, оккупанты незначительно увеличили использование бронетехники и провели ряд небольших механизированных наступлений силами до взвода в Донецкой и Запорожской областях.

Аналитики отмечают, что, страна-агрессор Россия, вероятно, медленно наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники времен СССР, а также пополняет запасы, не отправляя ее в масштабные штурмы.

Российские войска могут временно увеличить использование бронетехники, чтобы проверить уязвимые места в обороне Украины, предположили в ISW. Также эксперты не исключили, что Министерство обороны РФ нашло возможность отремонтировать поврежденную бронетехнику на передовой или пополнить запасы. Российские войска также, возможно, проверяют новую тактику или измененную концепцию операций, предположили эксперты.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 28 июля РФ потеряла на войне против Украины 11 061 танков, а также 23 064 боевых бронированных машин.