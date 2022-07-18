Старая советская тактика. Какой военный замысел осуществляет Россия на юге Украины — военный эксперт

18 июля, 18:57
Танки Т-62 (Фото:warbook.club)

Танки Т-62 (Фото:warbook.club)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, что на юге Украины Россия применяет старую советскую тактику.

Он отметил, что на Запорожском направлении появились старые танки Т-62, которые вкапывают, чтобы использовать в качестве пушки.

https://www.youtube.com/watch?v=kFQU0EalAQY

«Были сообщения, что они их закапывают и оборудуют там позиции. Когда-то Советский Союз делал укрепрайоны вдоль границы с Китаем — это старая советская методика послевоенных времен, она применяется до сегодняшнего дня», — сказал Жданов.

Видео дня

Военный эксперт объяснил, что железобетонные ДОТы и другие фортификационные сооружения на юге Украины, в частности, на линии обороны вокруг Херсона и вообще вдоль линии фронта, которая пролегает на правом берегу Днепра, увеличат потери украинской пехоты во время контрнаступления.

Читайте также:

Российский захватчик патрулирует набержную в Херсоне, конец мая 2022 года (Фото:EPA / SERGEI ILNITSKY) Херсон ждет освобождения. Зверства оккупантов в селах, подготовка к «референдуму» и надписи «Слава ВСУ!» — рассказ местного жителя

«Пока мы будем позволять такое, это будет усугублять наше состояние и уменьшать нашу вероятность с меньшими потерями изгнать врага. Это очень плохо, потому что чем больше они укрепляются, тем сложнее нам будет освобождать эти территории», — подчеркнул он.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что Украина вернет Херсон в августе, после чего начнется падение режима российского диктатора Владимира Путина.

14 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационные власти выехали из здания Херсонской ОГА и разъехались по городу.

Также, по данным Хланя, гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находится в больнице в очень плохом состоянии . Депутат сообщил, что оккупанты рассматривают возможность его эвакуации из города, но также могут оставить его «спокойно умереть» в Херсоне.

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

В Херсонской ОВА отмечали, что украинские военные освободили от оккупантов уже 44 населенных пункта в области.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Запорожская область Херсонская область Юг Украины Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)
«Путин оказался фриком» /
Военный аналитик Игаль Левин — об оккультности диктатора, теневой армии Кремля и помощи Украине от Израиля
18 июля, 09:18
События
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Не все так трагично, как кажется

В последнее время, что не новость, то очередной апокалиптический сценарий — инфляция, рецессия, войны, голод — хочется спрятаться и переждать до лучших времен. Так было и в начале этой недели, но в конце мы все же услышали о свете в конце тоннеля.

17 июля, 11:52
Эксперты
Квинтет Стефана — это первая группа взаимосвязанных галактик, обнаруженная человечеством (Фото:NASA, ESA, CSA, and STScI)
Переворот сознания /
Что именно мы видим на первых снимках, сделанных революционным телескопом имени Джеймса Уэбба
17 июля, 08:45
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X