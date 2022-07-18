Старая советская тактика. Какой военный замысел осуществляет Россия на юге Украины — военный эксперт 18 июля, 18:57 Танки Т-62 (Фото:warbook.club)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, что на юге Украины Россия применяет старую советскую тактику.



Он отметил, что на Запорожском направлении появились старые танки Т-62, которые вкапывают, чтобы использовать в качестве пушки.

«Были сообщения, что они их закапывают и оборудуют там позиции. Когда-то Советский Союз делал укрепрайоны вдоль границы с Китаем — это старая советская методика послевоенных времен, она применяется до сегодняшнего дня», — сказал Жданов.

Видео дня

Военный эксперт объяснил, что железобетонные ДОТы и другие фортификационные сооружения на юге Украины, в частности, на линии обороны вокруг Херсона и вообще вдоль линии фронта, которая пролегает на правом берегу Днепра, увеличат потери украинской пехоты во время контрнаступления.

«Пока мы будем позволять такое, это будет усугублять наше состояние и уменьшать нашу вероятность с меньшими потерями изгнать врага. Это очень плохо, потому что чем больше они укрепляются, тем сложнее нам будет освобождать эти территории», — подчеркнул он.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что Украина вернет Херсон в августе, после чего начнется падение режима российского диктатора Владимира Путина.

14 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационные власти выехали из здания Херсонской ОГА и разъехались по городу.

Также, по данным Хланя, гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находится в больнице в очень плохом состоянии . Депутат сообщил, что оккупанты рассматривают возможность его эвакуации из города, но также могут оставить его «спокойно умереть» в Херсоне.

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

В Херсонской ОВА отмечали, что украинские военные освободили от оккупантов уже 44 населенных пункта в области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.