Россия продолжает масштабно красть украинское зерно — Андрющенко 25 июля, 04:51 Украденное зерно с зерновых терминалов в порту Мариуполя захватчики перевозили в военных грузовиках в Россию (Фото:t.me/andriyshTime)

Караваны российских фур с украденным украинским зерном с Крымского направления не уменьшаются. Также захватчики возобновили работы в карьерах и воруют украинский гранит вблизи Мариуполя.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.



«Зерно остается основным товаром, который россияне тянут по дороге из направления Крыма. Караваны фур не уменьшаются. Если посмотреть на трафик украденного зерна, становится понятным откуда у Путина заявления об „аномально высоком урожае зерновых“ и замену украинского зерна украденным украинским зерном», — написал Андрющенко.

Видео дня

Как сообщалось, украденное зерно с зерновых терминалов в порту Мариуполя захватчики перевозили в военных грузовиках в Россию. Завозили в город боекомплекты, обратно — вывозили зерно.

Также российские захватчики вблизи временно захваченного ими Мариуполя возобновили работы в карьерах и воруют украинский гранит, который вывозят в Россию и во временно оккупированный Крым.