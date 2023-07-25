Россия продолжает масштабно красть украинское зерно — Андрющенко

25 июля, 04:51
Поделиться:
Украденное зерно с зерновых терминалов в порту Мариуполя захватчики перевозили в военных грузовиках в Россию (Фото:t.me/andriyshTime)

Украденное зерно с зерновых терминалов в порту Мариуполя захватчики перевозили в военных грузовиках в Россию (Фото:t.me/andriyshTime)

Караваны российских фур с украденным украинским зерном с Крымского направления не уменьшаются. Также захватчики возобновили работы в карьерах и воруют украинский гранит вблизи Мариуполя.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

«Зерно остается основным товаром, который россияне тянут по дороге из направления Крыма. Караваны фур не уменьшаются. Если посмотреть на трафик украденного зерна, становится понятным откуда у Путина заявления об „аномально высоком урожае зерновых“ и замену украинского зерна украденным украинским зерном», — написал Андрющенко.

Видео дня

Как сообщалось, украденное зерно с зерновых терминалов в порту Мариуполя захватчики перевозили в военных грузовиках в Россию. Завозили в город боекомплекты, обратно — вывозили зерно.

Также российские захватчики вблизи временно захваченного ими Мариуполя возобновили работы в карьерах и воруют украинский гранит, который вывозят в Россию и во временно оккупированный Крым.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Мариуполь Зерно Война в Украине зерновое соглашение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X