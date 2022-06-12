В третий раз. Россия вновь украла металл через порт оккупированного Мариуполя — советник мэра 12 июня, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:Андрющенко Time/Facebook)

Войска РФ в третий раз вывезли украденный металл из порта временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram.

«Пока путлерюгенд машет флагами в городе, Россия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта», — пишет он.

Андрюшенко подчеркнул, что страна-агрессор ворует металл в третий раз, и предположил, что таким образом страна-агрессор празднует день РФ.

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«Такой он, день России. День убийцы и мародера», — написал он.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе.

Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



После захвата города оккупанты начали похищать металл и «национализировать» судна в порту.

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