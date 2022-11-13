Как в СССР. Россия вернет в школы военную подготовку — разведка Британии

13 ноября, 09:43
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Российские призывники (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские призывники (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Россия хочет вернуть в школьную программу военную подготовку по аналогии с СССР. Одна из возможных целей — усиление патриотических настроений и доверия к государственным институтам.

Об этом говорится в обзоре разведки Великобритании за 13 ноября.

9 ноября министр образования РФ Сергей Кравцов анонсировал возвращение в российские школы военной подготовки с сентября 2023 года. В британской разведке рассказали, что она входила в программу советских времен и была исключена в 1993 году. В частности, речь шла о подготовке к химической или ядерной атаке, оказании первой медицинской помощи, а также обращении с автоматом Калашникова и стрельбе из него.

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Российские чиновники уже пытались возродить этот предмет в 2014 году после вторжения России в Крым и надеялись, что такая инициатива улучшит качество подготовки призывников. В Минобороны Британии констатируют: за восемь лет мало что изменилось — и качество российских призывников остается низким, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой.

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Сейчас разрабатывается программа подготовки, которая будет завершена до конца 2022 года. После этого она пройдет процесс утверждения. В российском минобороны заявили, что на этот предмет в школах должно быть отведено не менее 140 часов в учебном году.

«Цель этой подготовки — подготовить учеников с военными навыками, поскольку они приближаются к призывному возрасту, а также повысить уровень охвата мобилизационными и призывными кампаниями. Также инициатива, вероятно, является частью более широкого проекта по прививанию российскому населению идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам», — заявили в британской разведке.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1591682337770983424?s=20&t=e1k7KIXxdoZM9nbpvUgY4Q
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия СССР Военная подготовка Война России против Украины

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