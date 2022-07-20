Ракетный террор России. Оккупанты весь день обстреливали Харьковскую область, есть погибший и много раненых — глава ОВА

20 июля, 20:41
В результате утреннего обстрела Харькова три человека погибли, среди которых 13-летний мальчик (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В результате утреннего обстрела Харькова три человека погибли, среди которых 13-летний мальчик (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Оккупанты в среду, 20 июля, весь день обстреливали населенные пункты Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Российские оккупанты весь день обстреливали населенные пункты Харьковщины из РСЗО и артиллерии», — написал он в Telegram.

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Он отметил, по предварительным данным, в результате обстрелов:

  • в Чугуевском районе пять человек были ранены;
  • в Богодуховском районе погиб мужчина, еще два человека были ранены;
  • в Изюмском районе ранен один человек.
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Он добавил, что в результате утреннего обстрела Харькова три человека погибли, среди которых 13-летний мальчик. По его данным, состояние 15-летней сестры погибшего мальчика тяжелое.

«Россияне совершают настоящий террор, сознательно обстреливая мирное население. Успехов на фронте у них нет, поэтому все, что им остается, — это „вести бой“ с беззащитными детьми», — сообщил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Харьковская область Сергей Гайдай

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