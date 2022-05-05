Россия вернула большую часть своих кораблей в Севастопольскую бухту — фото 5 мая, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Черноморский флот вернул в Севастопольскую бухту большую часть кораблей (Фото:Крым.Реалии)

В главной базе Черноморского флота России в Севастополе в настоящее время находятся большая часть боевых кораблей.



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Об этом сообщает Крым.Реалии.

У Куриной пристани между бухтами Инженерная и Доковая пришвартованы семь кораблей. Среди них — сторожевые корабли проекта 1135 Буревестник. После начала военного вторжения России в Украину, бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

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Фото: Крым.Реалии

Также пришвартован ракетный катер проекта 1241 Молния-1.

Кроме того, в Севастополе стоит малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 Сивуч.

В Севастопольской бухте пришвартован фрегат проекта 11356Р Буревестник. На Черноморском флоте три таких фрегата: Адмирал Григорович (494), Адмирал Эссен (490) и Адмирал Макаров (499).

Еще один пришвартованный корабль — Славутич. Это украинский средний разведывательный корабль, корабль управления. Он был захвачен Россией в феврале-марте 2014 года во время оккупации Крыма. Бортовой номер Славутича U510 закрашен уже несколько лет.

У Куриной пристани пришвартован патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков. Таких на черноморском флоте три: Василий Быков (бортовой номер 368), Дмитрий Рогачев (375) и Павел Державин (363).



У причала в Сухарной бухте стоит малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М. На Черноморском флоте четыре таких корабля: Вышний Волочек (бортовой номер 609), Орехово-Зуево (626), Ингушетия (630) и Грайворон (600).

В Графской бухте, где находится база ГСМ Черноморского флота и корабли заправляются топливом, у причала стоит еще один МРК проекта 21631 Буян-М.

Фото: Крым.Реалии

В Южной бухте у Минной стенки пришвартованы ряд кораблей — большой десантный корабль проекта 1171 Тапир, Орск (бортовой номер 148) и Николай Фильченков (152).

Фото: Крым.Реалии

В Черное море выведены шесть кораблей с ракетами на борту.

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