Россия вернула большую часть своих кораблей в Севастопольскую бухту — фото
Черноморский флот вернул в Севастопольскую бухту большую часть кораблей (Фото:Крым.Реалии)
В главной базе Черноморского флота России в Севастополе в настоящее время находятся большая часть боевых кораблей.
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Об этом сообщает Крым.Реалии.
У Куриной пристани между бухтами Инженерная и Доковая пришвартованы семь кораблей. Среди них — сторожевые корабли проекта 1135 Буревестник. После начала военного вторжения России в Украину, бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.
Также пришвартован ракетный катер проекта 1241 Молния-1.
Кроме того, в Севастополе стоит малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 Сивуч.
В Севастопольской бухте пришвартован фрегат проекта 11356Р Буревестник. На Черноморском флоте три таких фрегата: Адмирал Григорович (494), Адмирал Эссен (490) и Адмирал Макаров (499).
Еще один пришвартованный корабль — Славутич. Это украинский средний разведывательный корабль, корабль управления. Он был захвачен Россией в феврале-марте 2014 года во время оккупации Крыма. Бортовой номер Славутича U510 закрашен уже несколько лет.
У Куриной пристани пришвартован патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков. Таких на черноморском флоте три: Василий Быков (бортовой номер 368), Дмитрий Рогачев (375) и Павел Державин (363).
У причала в Сухарной бухте стоит малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М. На Черноморском флоте четыре таких корабля: Вышний Волочек (бортовой номер 609), Орехово-Зуево (626), Ингушетия (630) и Грайворон (600).
В Графской бухте, где находится база ГСМ Черноморского флота и корабли заправляются топливом, у причала стоит еще один МРК проекта 21631 Буян-М.
В Южной бухте у Минной стенки пришвартованы ряд кораблей — большой десантный корабль проекта 1171 Тапир, Орск (бортовой номер 148) и Николай Фильченков (152).
В Черное море выведены шесть кораблей с ракетами на борту.
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