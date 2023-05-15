Российские войска вели безуспешные наступательные действия на некоторых направлениях — Генштаб 15 мая, 07:53 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска вели безуспешные наступательные действия на некоторых направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 15 мая.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — произошло 46 боевых столкновений.



На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области; Волфине, Садки, Могрица Сумской области, а также Александровка и Старица Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухречное, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное Спорное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис и Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 40 населенных пунктов. Это, в частности, Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.