Огромный численный перевес России не позволил ей добиться значительного успеха в Украине — Пентагон

27 мая, 05:37
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85 гаубиц в настоящее время используются ВСУ (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

85 гаубиц в настоящее время используются ВСУ (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Несмотря на огромное численное преимущество, российские оккупанты, наступающие на Донбасес в Украине, добились лишь «незначительного прогресса», сообщает Минобороны Соединенных Штатов.

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По словам Пентагона, РФ развернула в Украине 110 оперативно-батальонных тактических групп, большинство из которых сосредоточено на юге, а остальные группировки разобщены и воюют в районе Донбасса.

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Отмечается, что незначительные успехи захватчиков компенсируются успехами Украины на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.

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Минобороны США указывает, что Россия пытается отрезать восточные области от Украины, где бои имеют тяжелый и жестокий характер.

Утверждается, что из 108 гаубиц М-777, которые обязались передать Украине союзники, 85 в настоящее время используются ВСУ.

Ранее в Минобороны Украины рассказали об обострении военной обстановки: бои с российскими оккупантами достигли максимальной интенсивности.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьков Пентагон Война на Донбассе Война России против Украины

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