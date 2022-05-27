Огромный численный перевес России не позволил ей добиться значительного успеха в Украине — Пентагон 27 мая, 05:37 Цей матеріал також доступний українською 85 гаубиц в настоящее время используются ВСУ (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Несмотря на огромное численное преимущество, российские оккупанты, наступающие на Донбасес в Украине, добились лишь «незначительного прогресса», сообщает Минобороны Соединенных Штатов.



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По словам Пентагона, РФ развернула в Украине 110 оперативно-батальонных тактических групп, большинство из которых сосредоточено на юге, а остальные группировки разобщены и воюют в районе Донбасса.

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Отмечается, что незначительные успехи захватчиков компенсируются успехами Украины на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.

Минобороны США указывает, что Россия пытается отрезать восточные области от Украины, где бои имеют тяжелый и жестокий характер.

Утверждается, что из 108 гаубиц М-777, которые обязались передать Украине союзники, 85 в настоящее время используются ВСУ.

Ранее в Минобороны Украины рассказали об обострении военной обстановки: бои с российскими оккупантами достигли максимальной интенсивности.



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