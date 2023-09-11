Россия в прошлом месяце пыталась нанести ракетный удар по гражданскому судну в Черном море — премьер Британии 11 сентября, 19:45 Риши Сунак (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Россия 24 августа пыталась нанести ракетный удар по гражданскому грузовому судну в Черном море, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, ссылаясь на данные британской разведки.

Об этом сообщает Guardian.

«Я могу сообщить Палате представителей, что благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что российские военные 24 августа нанесли удар по гражданскому грузовому судну в Черном море с помощью нескольких ракет», — сказал Сунак.

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В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Великобритании, говорится, что атаки были «сорваны украинскими силами, которые сбили несколько ракет, направлявшихся в сторону Одесского порта».

«Ракеты, в том числе две ракеты Калибр, выпущенные с ракетоносца Черноморского флота, были успешно сбиты украинскими силами 24 августа. Разведка показывает, что предполагаемой целью было грузовое судно под либерийским флагом, стоящее у причала в порту», — говорится в сообщении.

Вечером 24 августа Воздушные силы ВСУ сообщали о работе ПВО над Одессой. По их информации, российские оккупанты атаковали Украину четырьмя ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей. Все цели были сбиты силами противовоздушной обороны в пределах Одесской области.