Очень длинный фронт. Аналитик CIT рассказал о крайне невыгодном положении армии РФ в Херсонской области 13 июня, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Военное транспортное средство неподалеку от Александровки Херсонской области, 4 мая (Фото:YouTube/Maverick/via REUTERS)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал о крайне невыгодном положении российской армии в Херсонской области.



Он отметил, что оккупационным войскам нужно большое количество сил, чтобы удержать этот регион.

«Перекопать это сплошным фронтом невозможно. Это очень длинный фронт, появившийся у россиян после наступления в начале вторжения. [Его протяженность] не позволяет его защищать», — объяснил Михайлов.

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По словам аналитика для защиты захваченной Херсонской области Москве нужны «мобильные резервы, которые должны реагировать на украинские наступательные действия, тяжелая артиллерия, авиационная поддержка» и всего этого на этом направлении не хватает.

«Поэтому россиянам придется делать выбор: хотят ли они защищать Херсонскую область, или они хотят наступать на Донбассе», — констатировал Михайлов.

Он добавил, что с военно-стратегической точки зрения, россиянам было бы лучше отойти из Херсона и держать оборону по Днепр.

«Но существует политическая составляющая. Они очень распиарили захват Херсона. Да, это единственный областной центр, который им удалось захватить. Для них это уже вопрос престижа. Это одна из территорий, которую они стремятся „вернуть“ в Россию или что-то такое. Потому они вынуждены защищать Херсонскую область на невыгодных для себя позициях», — объяснил аналитик.

12 июня СБУ опубликовала аудиоперехват разговора российского захватчика, который называет ситуацию на Николаевско-Херсонском направлении для оккупационных войск «адом».

8 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в 20 км от Херсона.

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области. 1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что защитники Украины освободили более 20 населенных пунктов в области.

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