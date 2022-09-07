Россияне в Херсонской области не смогут даже создать видимость «референдумов» из-за ВСУ и сопротивления — военная разведка 7 сентября, 17:42 Сами оккупанты понимают бесперспективность даже попыток серьезно подходить к так называемым «референдумам» (Фото:Радио Свобода)

Российские оккупанты на временно оккупированной Херсонской области не смогут даже сымитировать проведение псевдореферендумов из-за действий украинской армии и сопротивления населения.

Об этом заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

Он сказал, что оккупанты могут попытаться объявить «какое-то действие», а суть псевдореферендума оккупантов — это все же имитация какой-то «легитимности» процесса захвата украинских территорий.

Видео дня

«Так вот, ни Вооруженные Силы Украины, ни общество в целом не дают россиянам даже возможности имитировать этот процесс. И, конечно, мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума — это несерьезно», — сказал он.

Юсов добавил, что сами оккупанты понимают бесперспективность даже попыток серьезно подходить к так называемым «референдумам».

В Госдепе США сообщили, что Кремль попытается организовать фейковый «референдум» в Украине «в ближайшие недели».

7 августа президент Владимир Зеленский говорил, что, если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, любая возможность переговоров будет закрыта.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.