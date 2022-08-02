«Пусть пробуют». РФ попадет под «стальную украинскую молотилку», если вновь попытается атаковать Харьков — эксперт 2 августа, 16:54 Украинский военнослужащий сидит на гаубице M777 на линии фронта в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ заявил, что Россия попадет под «стальную украинскую молотилку», если снова попытается атаковать Харьков.



«Пусть пробуют, потому что чем больше погибнет их живой силы и чем больше техники будет уничтожено, тем однозначно лучше. Главную нашу стратегию я бы назвал таким специфическим явлением — стальная украинская молотилка. Как в мельнице жернова постоянно перемалывают пшеницу в муку, так и нам надо перемалывать врага в пыль», — сказал военный эксперт.

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При этом он отметил, что, к сожалению, этот процесс будет продолжаться долго.

«Разделяю ваше мнение, что риск вокруг Харьковщины есть, однако здесь есть определенный сдержанный стратегический оптимизм, что для полноценного захвата на эту минуту ресурсов у них нет», — добавил Черник.

По словам эксперта Харьков будет находится под серьезным артиллерийским и ракетным обстрелом, так как находится в 40 км от российской границы.

«Такие установки, как Пион калибра 237, имеют в своей комплектации активно-реактивный снаряд, который может стрелять до 50 километров. Более того, они сейчас зенитно-ракетные комплексы С-300, которые предназначены для сбивания скоростных больших воздушных целей, перенастраивают для стрельбы по наземным пунктам, это в пределах 100 километров, достаточно много. И боеприпасы именно к этим системам у них исчисляются тысячами», — рассказал он.

В своей сводке за 31 июля американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что российские войска возобновили локальные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Изюма. По мнению его экспертов, это может означать, что оккупанты готовят условия для наступательных операций на Харьков и запад Харьковской области.

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