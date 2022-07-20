Россия ужесточает меры безопасности в Крыму — ВМС ВСУ

20 июля, 20:50
Российский военный корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российский военный корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российско-оккупационные власти продолжают усиливать меры на временно оккупированном украинском полуострове Крым.

Об этом сообщают Военные-Морские Силы ВСУ.

Отмечается, что речь идет об усилении мер по противодиверсионной и противовоздушной обороне (ПВО) на опасных направлениях.

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«Российский агрессор продолжает усиливать меры на ВТО Крым по противодиверсионной и противовоздушной обороне на угрожающих направлениях. Также нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS) выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории» — говорится в сообщении.

19 июля заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина ждет получения оружия большей дальности от западных партнеров, прежде чем атаковать Черноморский флот России.

Инфографика: НВ

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 15 кораблей и катеров, среди которых флагман Черноморского флота крейсер Москва. Российские оккупанты используют свои корабли в Черном море для ударов по гражданским объектам в Украине и блокировки экспорта зерна.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что военная техника оккупантов в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одни из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Война России против Украины

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