«РФ удалось сорвать нашу ракетную программу». Романенко рассказал, что происходит с производством украинской баллистики
Момент запуска украинской баллистической ракеты FP-7 (Фото: Zelenskiy Official / Telegram / Cкриншот)
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Radio NV рассказал, что происходит с производством украинских баллистических ракет.
Валерий Романенко
Мы занимаемся [асимметричными ответами]. Потому что симметричный ответ, это за нами прилетело 65 Искандеров, мы по ним запустили 65 FP-7 или FP-9. А у нас ни одной баллистики пока нет, и все наши ответы асимметричны.
Это не пробел, это творческий процесс.