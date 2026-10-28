«РФ удалось сорвать нашу ракетную программу». Романенко рассказал, что происходит с производством украинской баллистики

28 октября, 13:38
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Момент запуска украинской баллистической ракеты FP-7 (Фото: Zelenskiy Official / Telegram / Cкриншот)

Момент запуска украинской баллистической ракеты FP-7 (Фото: Zelenskiy Official / Telegram / Cкриншот)

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Radio NV рассказал, что происходит с производством украинских баллистических ракет.

Валерий Романенко

Валерий Романенко

авиационный эксперт

Мы занимаемся [асимметричными ответами]. Потому что симметричный ответ, это за нами прилетело 65 Искандеров, мы по ним запустили 65 FP-7 или FP-9. А у нас ни одной баллистики пока нет, и все наши ответы асимметричны.

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Это не пробел, это творческий процесс.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Баллистические ракеты Запуск баллистической ракеты Radio NV Ракетная программа

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