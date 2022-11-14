Россия уже не может себе позволить постоянно наносить массированные удары по Украине — Воздушные силы 14 ноября, 14:06 В Воздушных силах отметили, что РФ не может себе позволить наносить массированные удары по Украине постоянно (Фото:Командование Воздушных сил)

Россия уже не может себе позволить постоянные массированные ракетные удары по территории Украины, поскольку испытывает нехватку вооружения.



Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных войск ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на прошлой неделе оккупанты не прибегали к массовым обстрелам Украины и не применяли иранские дроны Shahed-136.

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«Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит вооружения. Это касается и Искандеров, и ракет Х555, Х101, а также Калибр, особенно Калибров», — отметил Игнат.

Он добавил, что за октябрь РФ применила до 15 Калибров, а эти ракеты нельзя быстро изготовить, ввести в действие и поставить на носители.

При этом в Черное море уже выведены носители Калибров, поэтому возможны любые провокации с нанесением ударов.

Ранее Игнат сообщал, что войска РФ могут нанести новый массированный удар по Украине на фоне проведения в Индонезии саммита G20 15−16 ноября.

Он также заявлял, что оккупанты пытаются нарастить запасы для нового массированного удара по Украине.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ