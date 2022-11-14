Россия уже не может себе позволить постоянно наносить массированные удары по Украине — Воздушные силы

14 ноября, 14:06
Поделиться:
В Воздушных силах отметили, что РФ не может себе позволить наносить массированные удары по Украине постоянно (Фото:Командование Воздушных сил)

В Воздушных силах отметили, что РФ не может себе позволить наносить массированные удары по Украине постоянно (Фото:Командование Воздушных сил)

Россия уже не может себе позволить постоянные массированные ракетные удары по территории Украины, поскольку испытывает нехватку вооружения.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных войск ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на прошлой неделе оккупанты не прибегали к массовым обстрелам Украины и не применяли иранские дроны Shahed-136.

Видео дня

«Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит вооружения. Это касается и Искандеров, и ракет Х555, Х101, а также Калибр, особенно Калибров», — отметил Игнат.

Он добавил, что за октябрь РФ применила до 15 Калибров, а эти ракеты нельзя быстро изготовить, ввести в действие и поставить на носители.

При этом в Черное море уже выведены носители Калибров, поэтому возможны любые провокации с нанесением ударов.

Ранее Игнат сообщал, что войска РФ могут нанести новый массированный удар по Украине на фоне проведения в Индонезии саммита G20 15−16 ноября.

Он также заявлял, что оккупанты пытаются нарастить запасы для нового массированного удара по Украине.

Инфографика: НВ
Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X