У РФ начались проблемы. Оккупанты уже не могут сдерживать наступление ВСУ на важном направлении — эксперт CIT 3 августа, 12:37 Украинские военные стреляют из Града в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, что оккупационные войска России уже не могут сдержать наступление Вооруженных сил Украины на Изюмском направлении.

«Наступление на изюмском направлении уже происходит определенными украинскими силами. Мы видим большое количество видео, где они уничтожают вражескую технику, захватывают ее, даже захватывают флаги, документы. Проблемы российских войск в этом направлении очевидны», — сказал эксперт.

Видео дня

Михайлов добавил, что раньше в CIT считали, что на Изюмском направлении будет российское наступление, но концентрации российской техники там недостаточно даже для того, чтобы успешно сдерживать украинские наступательные действия.

До этого Михайлов говорил, что у ВСУ есть успехи на Изюмском направлении — они продвинулись на несколько километров.

22 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что наиболее жестоко россияне бомбили не Мариуполь, а Изюм Харьковской области.

«Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше — Николаев», — сказал он.

В июне мэр Изюма Валерий Марченко рассказал, что российские оккупанты прикрываются жителями города как живым щитом.

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