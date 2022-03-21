РФ уже не мечтает захватить Киев, а Мариуполь сегодня спасает столицу, Днепр и Одессу — Резников 21 марта, 11:23 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в Сумской области (Фото:Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Планы Российской Федерации захватить Киев сорваны, агрессор получает отпор на многих направлениях, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся в Черниговской и Сумской областях, получает болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях», — сказал Резников в обращении, опубликованном в Facebook Минобороны 21 марта.



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Он подчеркнул огромную роль защитников Мариуполя в разрушении планов противника и активизации обороны.

«Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать», — заявил Резников.

Каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, которое позволяет усилить Украину, убежден глава Минобороны.



По его словам, в Кремле уже не знают, как объяснять происходящее.

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«Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает», — сказал министр.

Защитники Украины, сообщил Резников, почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других считавшихся подразделений, считавшихся «элитными», вместе с их руководителями.

«С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян», — рассказал он.

Резников отметил, что это заставило РФ собирать наемников по всему миру и предпринимать отчаянные попытки «толкнуть в ад войны с Украиной» еще и белорусские войска.

«Позиция нашей армии очень четкая — все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно», — подчеркнул Резников.

Он заявил, что жители Херсона, Энергодара Запорожской области и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа несокрушима и врагу лучше убраться.

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