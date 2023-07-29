Для доносов и информирования. Россия увеличивает сеть информаторов на временно оккупированной части Херсонской области — ЦНС

29 июля, 15:30
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ЦНС сообщает, что российские оккупанты пытаются привлекать лояльных к себе граждан на оккупированной части Херсонской области для доносов и информирования (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

ЦНС сообщает, что российские оккупанты пытаются привлекать лояльных к себе граждан на оккупированной части Херсонской области для доносов и информирования (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Армия страны-агрессора РФ наращивает собственную сеть информаторов на оккупированной части Херсонской области для выявления граждан, которые имеют проукраинскую позицию или способствуют помощи Силам обороны.

Как говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС), российские оккупанты и местные коллаборационные администрации пытаются привлечь лояльных для себя граждан для выполнения задач по информированию о настроениях местного населения.

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«В частности, введена система сбора информации с помощью „доносов“ и „информирования о подозрительных действиях или высказываниях“, которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий», — сообщают в ЦНС.

Ранее ЦНС сообщал, что власти страны-агрессора РФ планируют осуществить теракты против собственного гражданского населения на территории Брянской области.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Российские компании Херсонская область Оккупация Война России против Украины Коллаборационизм

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