Для доносов и информирования. Россия увеличивает сеть информаторов на временно оккупированной части Херсонской области — ЦНС 29 июля, 15:30 ЦНС сообщает, что российские оккупанты пытаются привлекать лояльных к себе граждан на оккупированной части Херсонской области для доносов и информирования (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Армия страны-агрессора РФ наращивает собственную сеть информаторов на оккупированной части Херсонской области для выявления граждан, которые имеют проукраинскую позицию или способствуют помощи Силам обороны.

Как говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС), российские оккупанты и местные коллаборационные администрации пытаются привлечь лояльных для себя граждан для выполнения задач по информированию о настроениях местного населения.

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«В частности, введена система сбора информации с помощью „доносов“ и „информирования о подозрительных действиях или высказываниях“, которая систематизируется сотрудниками российских спецслужб и в дальнейшем используется для усиления административно-полицейских условий», — сообщают в ЦНС.

Ранее ЦНС сообщал, что власти страны-агрессора РФ планируют осуществить теракты против собственного гражданского населения на территории Брянской области.