Что означает решение Путина увеличить штат армии РФ — оценки ISW и карта боевых действий 26 августа, 08:07 Украинский военный на линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

Указ Владимира Путина об увеличении штатной численности армии РФ на 137 тысяч человек, до 1,15 млн, вряд ли позволит России создать эффективную дополнительную боевую мощь в войне против Украины.

Такую оценку дают специалисты Института изучения войны (ISW) в своей новой сводке за 25 августа.

Они полагают, что указ Путина об увеличении численности российских вооруженных сил с 1 января 2023 года «вряд ли создаст значительную боевую мощь в ближайшем будущем», однако наверняка указывает на то, что диктатор вряд ли объявит массовую мобилизацию в ближайшее время.

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Целью этого указа аналитики ISW называют попытку РФ компенсировать потери от вторжения в Украину и собрать силы для продолжения своей «операции». При этом эксперты сомневаются, что в российскую армию удастся привлечь необходимое количество людей для достижения планки в 1,15 млн человек, поскольку исторически численность армии РФ всегда была меньше номинально установленного порога. Например, в 2022 году, до полномасштабного вторжения России в Украину, в ней насчитывалось около 850 000 военнослужащих (а не чуть больше 1 млн, как должно быть).

«Россия, скорее всего, столкнется с серьезными препятствиями на пути пополнения армии большим количеством новых солдат», — считают в ISW. Дело и в проблемах вербовки, и в возможностях обучения новобранцев — которые снизились после начала большой войны с Украиной 24 февраля 2022, поскольку часть учебных подразделений были отправлены на фронт и понесли потери.

Аналитики ISW допускают, что для восполнения потерь РФ также может использовать осенний призыв в октябре 2022 года, который должен привлечь в армию около 130 тыс. человек. Или же включить в состав армии РФ боевиков «Л/ДНР», которые сейчас формально не входят в состав российских вооруженных сил.

Анализируя первое в истории отключение ЗАЭС от энергосистемы, эксперты института напоминают, что именно российские силы контролируют станцию и существенно милитаризовали ее с тех пор, как оккупировали в марте. Это по-прежнему делает «гораздо более вероятным» тот факт, что именно российские силы несут ответственность за атаки на ЗАЭС и вокруг нее, констатируют аналитики ISW.

Другие их выводы о ситуации в Украине за минувшие сутки:

оккупанты провели ограниченные наземные атаки к северо-западу и северо-востоку от Славянска, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западу от Донецка;

российские войска провели ограниченную наземную атаку на северо-западе Харьковской области;

армия РФ провели ограниченные наземные атаки на северо-западе Херсонской области;

украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам и наземным линиям связи армии РФ в Херсонской области;.

в субъектах РФ ( регионах) продолжается набор « добровольческих батальонов», которые дислоцированы на полигонах в России и на оккупированных территориях Украине.

регионах) продолжается набор добровольческих батальонов», которые дислоцированы на полигонах в России и на оккупированных территориях Украине. российские оккупационные « власти» продолжают пытаться провести интеграцию экономической и образовательной систем на оккупированных территорий в российскую.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW

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