Россияне резко увеличили корабельную группировку вдоль побережья Крыма 31 июля, 04:20 На дежурстве и готовы четыре ракетных и четыре десантных корабля (Фото:Минобороны РФ)

Россия увеличила корабельную группировку. Так, 14 боевых кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



«Корабельную группировка враг резко увеличил, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракетно безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы», — говорится в сообщении.

Видео дня

На дежурстве и готовы к работе четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты Калибр снаряжены как ракетная угроза с моря.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.