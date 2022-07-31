Россияне резко увеличили корабельную группировку вдоль побережья Крыма

31 июля, 04:20
На дежурстве и готовы четыре ракетных и четыре десантных корабля (Фото:Минобороны РФ)

На дежурстве и готовы четыре ракетных и четыре десантных корабля (Фото:Минобороны РФ)

Россия увеличила корабельную группировку. Так, 14 боевых кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

«Корабельную группировка враг резко увеличил, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракетно безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы», — говорится в сообщении.

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На дежурстве и готовы к работе четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты Калибр снаряжены как ракетная угроза с моря.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракетные удары Черноморский флот РФ Война в Украине Война России против Украины

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