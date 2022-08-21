После шторма Россия увеличила количество кораблей в Черном море до 15, ракетная угроза остается на высоком уровне — ОК Юг

21 августа, 08:28
В Черном море находятся 20 ракет типа Калибр. (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

В Черном море находятся 20 ракет типа Калибр. (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Корабельная группировка российского флота после шторма увеличена до 15 единиц, продолжающих маневрировать в ракетно-безопасных районах моря.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Отмечено, что наготове оккупанты держат два больших десантных корабля, два надводных и один подводный ракетоноситель, снаряженные 20 крылатыми ракетами типа Калибр.

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«Актуальность угроз ракетных и артиллерийских обстрелов — неизменна, а это значит, что нашу стойкость еще будут испытывать на прочность», — отмечают в ОК.

https://www.facebook.com/watch/?v=448764463827793
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Черное море Война России против Украины Калибр

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