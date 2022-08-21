После шторма Россия увеличила количество кораблей в Черном море до 15, ракетная угроза остается на высоком уровне — ОК Юг 21 августа, 08:28 В Черном море находятся 20 ракет типа Калибр. (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Корабельная группировка российского флота после шторма увеличена до 15 единиц, продолжающих маневрировать в ракетно-безопасных районах моря.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.



Отмечено, что наготове оккупанты держат два больших десантных корабля, два надводных и один подводный ракетоноситель, снаряженные 20 крылатыми ракетами типа Калибр.

Видео дня

«Актуальность угроз ракетных и артиллерийских обстрелов — неизменна, а это значит, что нашу стойкость еще будут испытывать на прочность», — отмечают в ОК.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.