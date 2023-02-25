Россия вдвое увеличила группировку кораблей в Черном море и ведет воздушную разведку — ОК Юг 25 февраля, 13:49 Россия вывела один ракетоноситель в Черное море (Фото:ОК Юг)

Россия со вчерашнего дня вдвое увеличила группировку кораблей в Черном море. В настоящее время в море девять вражеских кораблей, среди которых один ракетоноситель с восемью ракетами Калибр. Кроме того, россияне активизировали БПЛА и авиацию.



Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк днем в субботу, 25 февраля, в эфире телемарафона.

«Вчера вечером добавился ракетоноситель. Ситуация остается достаточно стабильной. Сейчас в Черном море девять кораблей, они со вчерашнего дня увеличили корабельную группировку вдвое. Это может свидетельствовать о подготовке дальнейшего расширения корабельной группировки. По факту один ракетоноситель, фрегат, снаряженный восемью ракетами типа Калибр наготове», — сообщила Гуменюк.

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Она добавила, что пока не зафиксирована активность ракетоносителей, но есть активность беспилотной разведки и авиации.