Россия вдвое увеличила группировку кораблей в Черном море и ведет воздушную разведку — ОК Юг

25 февраля, 13:49
Поделиться:
Россия вывела один ракетоноситель в Черное море (Фото:ОК Юг)

Россия вывела один ракетоноситель в Черное море (Фото:ОК Юг)

Россия со вчерашнего дня вдвое увеличила группировку кораблей в Черном море. В настоящее время в море девять вражеских кораблей, среди которых один ракетоноситель с восемью ракетами Калибр. Кроме того, россияне активизировали БПЛА и авиацию.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк днем в субботу, 25 февраля, в эфире телемарафона.

«Вчера вечером добавился ракетоноситель. Ситуация остается достаточно стабильной. Сейчас в Черном море девять кораблей, они со вчерашнего дня увеличили корабельную группировку вдвое. Это может свидетельствовать о подготовке дальнейшего расширения корабельной группировки. По факту один ракетоноситель, фрегат, снаряженный восемью ракетами типа Калибр наготове», — сообщила Гуменюк.

Видео дня

Она добавила, что пока не зафиксирована активность ракетоносителей, но есть активность беспилотной разведки и авиации.

https://www.youtube.com/watch?v=2AKyIg_g0sU&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
Редактор: София Лазарова

Теги:   Черное море Крылатая ракета Разведка Беспилотники БПЛА Юг Украины Российские самолеты Воздушная разведка Российские беспилотники Война России против Украины Калибр ракетная атака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X