Россия увеличила число ракетоносителей в Черном море, общий залп Калибров может достигать 32 ракет — ОК Юг 28 февраля, 20:43 Россияне не прекращают воздушную разведку, а значит, не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные (Фото:Минобороны РФ)

Страна-агрессор РФ вывела в Черное море пять ракетоносителей. Общий залп Калибров может достигать 32 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 1️7 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп Калибров может доходить до 32 ракет», — говорится в сообщении.

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По данным командования, россияне не прекращают воздушную разведку, а значит, не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные.

«Сигналы воздушной тревоги могут звучать чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен», — подчеркнули в ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что войска РФ технически готовы наносить новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки.

В Воздушных силах предположили, что Россия не атаковала Украину ракетами в годовщину вторжения 24 февраля, поскольку не может себе этого позволить.