Морги забиты телами. Россия уверенно «утилизирует» мужское население оккупированного Донбасса, используя его как живое топливо войны

4 августа, 17:46
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Поток гробов: Кладбища на оккупированном Донбассе стремительно растут за счет убитых на войне местных мобилизованных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Поток гробов: Кладбища на оккупированном Донбассе стремительно растут за счет убитых на войне местных мобилизованных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Автор: Максим Бутченко

Каждый третий мобилизованный на войну житель «ЛДНР» убит или ранен. Огромный процент потерь — следствие военной политики Кремля, а также неподготовленности «донбасских» солдат

Уже не менее 20 тыс. жителей ОРДЛО, которых россияне направили воевать против Украины, погибли, были ранены либо попали в плен. Такие оценки приводит украинский военный эксперт Константин Машовец. Доля потерь среди представителей того, что в РФ называют «ЛДНР», чрезвычайно высока — до 30%, добавляет он: всего из оккупированных районов Донбасса на войну мобилизовали около 74−75 тыс. мужчин.

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Ссылаясь на определенные данные, Машовец говорит, что российское военное командование настойчиво требует от оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей Украины наращивания «мобилизационного резерва» еще на 10−11 тыс. человек. «Значит, количество убитых будет только расти», — добавляет эксперт.

О размере собственных потерь оккупационные «власти» ОРДЛО не рапортуют, говоря лишь о том, что «все идет по плану». Чем полностью копируют поведение Москвы, которая также не раскрывает число убитых на войне своих солдат.

А вот по данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения — с 24 февраля по 4 августа — армия страны-агрессора потеряла в Украине 41,5 тыс. военнослужащих. Но эта цифра не учитывает мобилизованных из «ЛДНР», а также представителей различных «частных» военных структур — ЧВК.

В Пентагоне считают потери россиян меньшими — около 15 тыс., однако это консервативная точка зрения. А в британском оборонном ведомстве в целом согласны с оценками украинского Генштаба.

В любом случае российские потери велики, но относительно общей численности их армии они заметно меньше, чем среди солдат «ЛДНР». Причина в том, что Кремль особо не бережет собственных военных, но как ресурс они ему ценней, чем мобилизованные из ОРДЛО. Потому последних бросают в самое пекло, не тратя времени и средств на их обучение, обмундирование и обеспечение.

Подобное отношение к отправленным на войну жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей очевидно для всех, кто сталкивался с ними в ходе боевых действий.

Во время обороны Северодонецка Петро Кузик, один из ее участников, командир батальона Свобода, рассказывал НВ, что первыми на штурм украинских позиций россияне пускали мобилизованных из Луганска и Донецка. «Их, как правило, уничтожали», — говорил комбат, поясняя, что «лднр"-овцев, по сути, отправляли на убой ради того, чтобы засечь огневые позиции украинских сил.

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Теги:   Донбасс Россия ЛДНР Боевые потери

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