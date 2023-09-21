Российские оккупанты усиливают передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях 21 сентября, 14:44 Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы М109 в сторону российских войск (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты усиливают передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщил вр.и.о. директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

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По его словам, на этих направлениях россияне продолжают доукомплектовывать штурмовые и танковые подразделения.

Также инженерно-саперные группы врага скрыто обустраивают проходы в собственных минно-взрывных заграждениях.

Всего за прошедшую неделю россияне совершили 21 авиационный удар и около 800 обстрелов из тяжелого вооружения на данных направлениях.

Разведка Минобороны Британии сообщала, что российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия возле Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

27 августа начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что в эпицентре внимания противника есть Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных. По ее словам, российские оккупанты «приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям».