Российские оккупанты снизили интенсивность боевых действий в течение последних двух дней, однако это не свидетельствует об изменениях планов касательно нового наступления.

Об этом заявил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Новини.Live.

По его словам, россияне еще будут продолжать атаковать.

«Было несколько десятков боевых столкновений, стало снова меньше десяти. Но это абсолютно временный момент. Они еще попытаются, они еще будут лезть», — сказал Трегубов.

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Он добавил, что в Генштабе РФ и дальше ориентируются на оккупацию Донбасса и активизацию на других направлениях.

Спикер также рассказал, что оккупанты сохраняют давление на Сумском и Харьковском направлениях, в частности, не оставляют попыток продвинуться в Купянск и создать «зону контроля» в пограничных районах.

Ситуация в Донецкой области — последние новости

15 апреля аналитический портал DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России накапливают пехоту и технику в Мирнограде Донецкой области, чтобы полностью захватить город и окрестности. Также оккупанты продвигаются в направлении Гришино из Покровска.

10 апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет захватить ключевые населенные пункты на Покровском направлении до конца апреля, но у них «нет на это сил». Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донецкой области, которое может продолжаться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти два года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 апреля отметил активизацию российского наступления почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров. Самыми горячими направлениями остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское.