РФ планирует нанести удары по украинской инфраструктуре в ближайшее время — Reuters 23 августа, 04:11 Войска РФ ударили по многоэтажному жилому дому в Вознесенске 20 августа (Фото:ГСЧС)

У США есть разведданные о том, что Россия планирует в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины.

Об этом сообщает Reuters.



Как заявил официальный источник агентства, сохраняется угроза для мирных жителей в ближайшие дни.

«У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — сказал чиновник.

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Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия стянула в Беларусь значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора со своим канадским коллегой, генералом Вейном Дональдом Эйром, подчеркнул, что «расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка», вызывает беспокойство Украины.

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Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что накануне и в День Независимости есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций как внутри страны, так и снаружи.

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