Мощные обстрелы. Российские оккупанты усилили провокации в Энергодаре — мэр 7 октября, 17:11 Российский оккупант в Энергодаре (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В пятницу, 7 октября, российские оккупанты усилили провокации в Энергодаре, заявил мэр города Дмитрий Орлов.

«В Энергодаре оккупанты усилили провокации! В настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, вызвавших внезапное отключение электроэнергии», — написал он в Telegram.

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По его словам, вместе со светом исчезло и водоснабжение, нет интернета.

Фото: НВ

«Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняем», — написал он.

Орлов добавил, что радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе в норме.