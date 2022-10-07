Мощные обстрелы. Российские оккупанты усилили провокации в Энергодаре — мэр

7 октября, 17:11
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Российский оккупант в Энергодаре (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант в Энергодаре (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В пятницу, 7 октября, российские оккупанты усилили провокации в Энергодаре, заявил мэр города Дмитрий Орлов.

«В Энергодаре оккупанты усилили провокации! В настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, вызвавших внезапное отключение электроэнергии», — написал он в Telegram.

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По его словам, вместе со светом исчезло и водоснабжение, нет интернета.

НВ
Фото: НВ

«Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняем», — написал он.

Орлов добавил, что радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе в норме.

https://www.youtube.com/watch?v=H7soMkDDygQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Энергодар Война России против Украины

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