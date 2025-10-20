Россия активно использует корректируемые авиабомбы (КАБы) в войне против Украины (Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram)

На южном направлении на прошлой неделе зафиксировано усиление активности российских войск. Враг значительно увеличил количество авиаударов и атак дронами. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

«По сравнению с предыдущей неделей ситуация имела тенденции к обострению. Хотя количество боевых столкновений уменьшилось — зафиксировано 35 атак, — противник на 15% увеличил применение корректируемых авиационных бомб, использовав 71 такую бомбу», — отметил он.

По словам Волошина, количество атак барражирующими боеприпасами, такими как Ланцет, Молния, Молния-2 и Привет-82, удвоилось и составило около четырех десятков. Также отмечен рост атак дронов-камикадзе и FPV-дронов на 17%, всего — 4 540 ударов.

Кроме того, использование неуправляемых авиационных ракет возросло на 8%, и российская авиация выпустила 164 такие ракеты.

«На прошлой неделе противник активизировал удары авиацией, FPV-дронами и барражирующими боеприпасами», — подытожил спикер.

Российские оккупанты в понедельник утром, 20 октября, атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. В ДТЭК заявили, что это уже шестой масштабный удар РФ по угольным предприятиям компании за последние два месяца.

19 октября россияне нанесли удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. Компания сообщала, что во время атаки под землей находилось 192 работника шахты. Их всех удалось поднять на поверхность.

Также 9 октября войска страны-агрессора России нанесли удар по энергообъекту ДТЭК в Одесской области, предприятие получило значительные повреждения.